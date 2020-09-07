РИАМО - 7 сен. Адвокат по уголовным делам юридической фирмы Schekin&Partners Александр Меньшиков обратил внимание, что в деле артиста Михаила Ефремова и обвинение, и защита допустили ряд ошибок, сообщает Федеральное агентство новостей.

Например, по мнению гособвинителя и наблюдателей, Ефремов слишком поздно и лишь под давлением улик признал вину.

«Однако от этого такое признание не становится дефектным. Подсудимый успел признать вину до вынесения судом приговора», - говорится в сообщении.

Эксперт обратил внимание, что преступление было совершено по неосторожности, поэтому речь не может идти о высшей мере наказания.

Также неверным решением, по мнению специалиста, было заявление потерпевшими компенсации морального вреда в один рубль. Возмещение Ефремовым ущерба в этом размере может значительно улучшить позицию подсудимого и снизить ему размер наказания. Суд должен будет учесть, что Ефремов формально оплатил в полном размере ущерб. Более того, заявленным размером вреда потерпевшие в какой-то степени указывают на «незначительность» причиненного им вреда.

«Если бы не было еще одного иска, заявленного сыном погибшего на 7,5 миллионов рублей, то суд формально должен бы был учесть полное возмещение Ефремовым заявленного размера ущерба и назначить ему не более 2/3 от максимального размера наказания, то есть не более восьми лет», — пояснил эксперт.

По мнению Меньшикова, соразмерным сложившейся судебной практике с учетом известных обстоятельств по делу будет назначение судом наказания в пределах от семи до девяти лет лишения свободы.

«Однако, напомню, что это только субъективное частное мнение адвоката, основанное на информации по делу, публикуемой в СМИ», — добавил Меньшиков.

В начале июня джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. В организме Ефремова впоследствии обнаружили следы алкоголя и наркотиков. Актеру грозит длительный тюремный срок по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». ​