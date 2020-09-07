РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. В поселке Кузнечики Подольска торжественно открыли детскую игровую площадку 6 сентября, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«Торжественное открытие детской игровой площадки в поселке Кузнечики прошло 6 сентября. С приветственным словом к гостям праздника обратился начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко, который также торжественно перерезал красную ленту и открыл площадку», - говорится в сообщении.

В организации и проведении мероприятия приняли участие специалисты, волонтеры, а также воспитанники ТО SingWell молодежного центра «Максимум».