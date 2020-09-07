РИАМО - 7 сен. С 8:00 11 сентября до 16:00 14 сентября в Москве перекроют Большой Черкасский переулок, это связано с единым днем голосования, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Планируйте маршрут заранее», - говорится в сообщении.

Участок дороги перекроют от Старопанского переулка до Малого Черкасского переулка.

Уже 13 сентября в Москве пройдут дополнительные выборы в Советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский. В каждом округе выберут двух депутатов, которые займут освободившиеся места. Онлайн-голосование в городе пройдет с 08:00 11 сентября до 20:00 12 сентября.