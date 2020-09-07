РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 сен. В городском округе Щелково более 2 тысяч человек прошли вакцинацию против гриппа, сделать прививку можно бесплатно в поликлинике, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Они (сделавшие прививки жители - ред.) подают важный пример, которому надо следовать. В то же время следить за своим здоровьем – личная ответственность каждого», - говорится в сообщении.

После иммунизации риск заражения гриппом снижается в среднем на 80 – 90%. В щелковские медучреждения завезено более 2,7 тысячи доз препарата «Гриппол». Сделать прививку можно абсолютно бесплатно в любой удобной для вас поликлинике.