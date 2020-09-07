РИАМО – 7 сен. Опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что 82% россиян не хотят переезжать жить за границу, сообщает Федеральное агентство новостей.

В то же время 16% опрошенных хотели быть жить в другой стране, еще 2% респондентов затруднились с ответом.

«Среди 16% опрошенных, желающих сменить страну проживания, готовность переехать в течение пары ближайших лет подтвердили 11%. Еще 39% указали, что пока не предпринимают никаких действий для переезда», - говорится в сообщении.

При этом, по данным опроса, переезжать на постоянное место жительства в другую страну больше готовы молодые граждане РФ. Так, в категории от 18 до 24 лет о переезде на ПМЖ за границу задумываются 38%. При этом в категории от 35 до 44 лет 78% респондентов назвали переезд в другую страну неприемлемым для себя. ​