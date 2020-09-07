РИАМО - 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин, несмотря на занимаемый пост, останется наставником в конкурсе «Лидеры России», также он предложит стать наставниками и другим министрам страны.

«Несмотря на загруженность, я постараюсь, если вы разрешите, принимать дальше участие в работе конкурса «Лидеры России» как наставник, и попрошу об этом вице-премьеров, министров», - сказал Мишустин в ходе выступления на втором дне суперфинала конкурса «Лидеры России».

Премьер-министр добавил, что для него самого наставниками являются родители и президент России Владимир Путин, с которым можно посоветоваться в любое время.

Семь представителей Московской области борются за победу в суперфинале конкурса «Лидеры России 2020», который проходит 6 и 7 сентября на площадке мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

Конкурсанты демонстрируют свои лидерские качества и борются в очных оценочных мероприятиях. Там определят 100 победителей проекта.

Всего из 233 тысяч участников третьего сезона по итогам всех испытаний в суперфинал конкурса «Лидеры России - 2020» вышли 300 участников из 54 регионов страны, двое граждан Украины и один гражданин Белоруссии.