РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. Сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги в Люберцах за август составил 94,5%, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник управления «Люберцы» МосОблЕИРЦ Елена Мотыль.

«За август сбор платежей за услуги ЖКХ составил 94,5%. Сегодня (во вторник - ред.) возобновил работу центральный клиентский офис, график работы офиса: понедельник - пятница с 8:00 до 18:00 без перерыва, суббота, воскресенье - выходной», - сказала Мотыль.

По ее словам, в поселке Октябрьский изменен адрес дополнительного офиса.

«Прием осуществляется с сегодняшнего дня по адресу: поселок Октябрьский, улица 60 лет Победы, дом 6. График работы: понедельник - пятница с 8:00 до 17:00, суббота, воскресенье - выходной», - завершила она.