РИАМО - 7 сен. Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» стартовал в Москве, он продлится до 21 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Соревнования по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проводятся среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров – участников направления WorldSkills Juniors в возрасте от 12 до 16 лет.

«Сегодня в Москве гораздо больше внимания уделяется профессиональному образованию, чем раньше. Столичные колледжи стали современными и высокотехнологичными центрами профобразования с мастерскими, оснащенными оборудованием, которое соответствует мировым стандартам, в том числе стандартам WorldSkills Russia», – сказала Ракова.

Она отметила, что представители столицы в 2020 году участвуют в 198 из 210 компетенций чемпионата. От Москвы в мероприятии участвуют 294 человека.

«Для ребят это первый конкурс профмастерства такого масштаба, в финале им предстоит состязаться с лучшими молодыми профессионалами со всей страны, а это свыше 2,8 тысячи участников. Конечно, это большая ответственность, но в первую очередь – это уникальная возможность продемонстрировать свои навыки», – подчеркнула Ракова.

Деловая программа Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» впервые пройдет в дистанционном формате: будут организованы трансляции с дополненной реальностью, вебинары, онлайн-дискуссии и воркшопы. Зрители и участники со всей России и мира смогут присоединиться к мероприятию в онлайн-режиме.