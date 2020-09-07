РИАМО - 7 сен. Специалисты Роскачества провели проверку бородинского хлеба от 26 производителей, исследования проводились по 469 показателям, сообщает Федеральное агентство новостей.

Хлеб 19 торговых марок был изготовлен по ГОСТу, у остальных нормативная документация не указывалась. В ходе исследования выяснили, что во всех образцах мало витаминов.

«По содержанию фосфора, кальция, магния, натрия и марганца нареканий не было. А вот витаминов в бородинском оказалось маловато. Полностью опережающим требованиям стандарта Роскачества по содержанию витаминов В1, В2, В3 и Е не смог соответствовать ни один товар. Абсолютно у всех — замечания по содержанию витамина Е», — говорится в сообщении.

Также в ряде образцов отсутствовал предусмотренный ГОСТом глянец поверхности и нижняя корка была подгоревшей.

У ряда производителей цвет мякиша не соответствовал норме, только у некоторых марок были нарекания по поводу мягкости и эластичности, пористости и размера пор.

Практически весь хлеб соответствовал нормам по вкусу и запаху. Черствого хлеба не выявили.​