РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 сен. В связи с проведением восстановительных работ будет отключена электроэнергия в нескольких населенных пунктах городского округа Щелково, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы округа в соцсети «ВКонтакте».

«В этот день в период с 10:00 до 18:00 кратковременно четыре раза по пять минут электричество будет отключено в нескольких населенных пунктах Щелкова», - говорится в сообщении.

Кратковременное отключение света пройдет в деревнях: Долгое-Ледово, Медвежьи озера, Алмазово и Большие жеребцы.