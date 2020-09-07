РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. Городской парк подмосковного Подольска за первую неделю осени посетили более 8 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

В текущем году наблюдается значительный рост посетителей подмосковных парков. Так, за первую неделю осени парки посетили более 640 тысяч человек. Для сравнения – за весь 2019 год посещаемость парков составила более 9 миллионов человек.

«В топ посещаемых парков за период с 31 августа по 6 сентября вошли следующие парки Подмосковья: парк «Пехорка» городского округа Балашиха; парк «Наташинские пруды» городского округа Люберцы; парк «Елочки» городского округа Домодедово; городской парк округа Подольск и другие. Всего подольский парк за первую неделю осени посетило 8,1 тысячи человек», - говорится в сообщении.

В регионе увеличилось и общее количество парков культуры и отдыха. В настоящее время на территории Московской области насчитывается 117 парков. С 2014 года их число увеличилось почти в пять в раз.

«С 2014 года количество парков в Подмосковье выросло почти в пять раз. Отдых на воздухе всегда был и будет востребован у жителей. Мы не только благоустраиваем парки, но следим за содержанием их территорий и проведением мероприятий», - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.