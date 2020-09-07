РИАМО - 7 сен. В Подмосковье в понедельник началась вакцинация от гриппа, прививать будут отечественными вакцинами: «Совигрипп», «Флю-М», «Гриппол плюс», сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Через 2-3 недели после вакцинации у человека вырабатывается иммунитет на год. В случае вакцинации, даже если происходит заражение гриппом, болезнь протекает в более легкой форме.

«Что бы там ни говорили антипрививочники, вакцинация работает. С увеличением количества жителей Подмосковья, сделавших прививку, снижается число заболевших гриппом. Так, в 2016 году таких было 2 125 человек, а в 2019 - уже 555», - говорится в сообщении.

Чтобы сделать прививку, нужно записаться на прием к терапевту через портал «Госуслуги» или по телефону горячей линии 8 (800) 550-50-30.

Также можно воспользоваться мобильной вакцинацией - ее можно пройти у крупных торговых центров, железнодорожных станций и МФЦ.