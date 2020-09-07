РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 сен. За минувшую неделю пожарные подмосковных Люберец участвовали в тушении четырех возгораний, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу заместитель начальника ФГКУ «16 ОФПС ПО Московской области» Максим Катаев.

«За прошедшую неделю на территории Люберецкого гарнизона произошли четыре пожара, и все они на территории Люберец», - сказал Катаев.

Так, 1 сентября произошел пожар автомобиля на Панковском проезде у дома №1. Пострадавших нет.

«5 сентября на улице Шоссейная в доме №11 произошел пожар. Обгорел козырек, пострадавших нет», - завершил Катаев.