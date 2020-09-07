РИАМО – 7 сен. Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что введение нового пособия по безработице в размере трех прожиточных минимумов может послужить толчком к тому, что россиянам станет выгодно бросать работу, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее сенатор Андрей Кутепов сообщил, что будет обращаться к помощнику президента России Максиму Орешкину с предложением о введении в России на время пандемии базового дохода безработным в дополнение к пособию по безработице.

«Три прожиточных минимума — это 36 390 рублей. Согласитесь, далеко не каждый россиянин зарабатывает такие деньги. Тогда проще всем россиянам, кто зарабатывает меньше, бросить работу и сидеть на пособии по безработице. Согласитесь, будет выгоднее его получать», - считает Бессараб.

Также депутат обратила внимание на то, что 2 триллиона рублей, которые нужно будет выделить на такую поддержку – это огромная нагрузка на бюджет России и экономику страны.

По ее мнению, россиянам больше ​поможет страхование от безработицы.

«В этом случае работник, который получает, к примеру, среднюю заработную плату, будет вправе рассчитывать на выплату среднего пособия по безработице, которое будет соответствовать, например, сумме не ниже 50% от утраченного заработка. Более того, я бы поддержала предложение установить минимальное пособие по безработице на уровне величины прожиточного минимума», — отметила Бессараб.​