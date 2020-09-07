РИАМО - 7 сен. В столице подвели итоги голосования за фотоснимок, который украсит новую тематическую карту «Тройка», на портале «Активный гражданин» представили 55 фотографий, победителем стала работа Александра Любарского, на ней изображен парк «Ходынское поле», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фотографию поддержали более 40 тысяч «активных граждан».

«Программа «Мой район» превратила заброшенный аэродром в прекрасный парк «Ходынское поле». Один из лучших парков! Такое сочетание функциональности и красоты не может не вдохновлять на творчество», — сказал Любарский.

Москвичи голосовали в рамках конкурса «Карта «Тройка»: новые достопримечательности Москвы». Его организовали команда программы «Мой район», проект «Активный гражданин» и портал mos.ru. Стать участником мог любой желающий.

«Интересно, что именно фотографии, сделанные в парке «Ходынское поле», заняли самые высокие позиции в голосовании — первое, третье и четвертое места. Также в пятерку лидеров вошли музейный парк у Политехнического музея и парк «Южное Бутово», занявшие второе и пятое места соответственно», — отметил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.