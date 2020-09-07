РИАМО - 7 сен. В столице за последние сутки выявили еще 690 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, среднее число новых случаев за неделю сократилось на 4% за месяц, сообщает оперштаб Москвы.

Так, среднесуточный темп прироста новых случаев за две календарные недели составляет 0,25%. Показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.

«46,3% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,1% – от 46 до 65 лет, 9,6% - от 66 до 79 лет, еще 7,4% – старше 80 лет. Также 10,6% среди заболевших - дети», - говорится в сообщении.

За теми, кто близко контактировал с больными, наблюдают врачи.

В Москве сняли почти все ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Однако в общественных местах нужно пользоваться средствами индивидуальной защиты - надевать маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

7 СЕНТЯБРЯ

- Российские регионы начали исследовать воду и пищу на наличие Covid‑19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- За сутки в России зарегистрировали 5 185 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 166 больных. В Москве - 690.

- 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4905 человек с Covid-19.

- 882 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252.

-119 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье за последние сутки. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 52 557 заболевших.

- 690 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве за сутки. С начала пандемии в городе выявили 267 047 случаев заражения.