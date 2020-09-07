РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 сен. В День празднования 190-летия Балашихи, 12 сентября, на площади Славы пройдет праздничный забег на короткие дистанции Run Fest, специальным корреспондентом которого станет российский телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, сообщила сотрудник оргкомитета по организации мероприятий к 190-летию Балашихи.

В день празднования 190-летия в парке «Заречная» состоится фестиваль уличной культуры UrbanFest, а в парке «Пестовский» пройдет FamilyFest, одним из самых массовых фестивалей станет SportFest, а для профессионалов и любителей спорта организаторы подготовили различные трассы для бега и спортивные площадки.

«В самом сердце Балашихи - на площади Славы - пройдет праздничный забег на короткие дистанции Run Fest «Балашиха 190». Специальным корреспондентом забега станет российский телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» – Дмитрий Губерниев», - сказала собеседник агентства.

Она добавила, что также в рамках городского спортивного фестиваля состоится трейл-полумарафон «Балашиха190» - кросс-забег по пересеченной местности лесопарка с препятствиями на дистанции: 5 километров, 10 километров и 21 километр.