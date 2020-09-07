РИАМО - 7 сен. За неделю с 31 августа по 6 сентября на единый номер спасения «112» в Подмосковье поступило более 189 тысяч вызовов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы региональной системы-112.

«Вызовы экстренного реагирования составили более 77,3 тысячи. Вызовы комплексного реагирования – более 14,7 тысячи», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что более 66% из всех вызовов экстренных оперативных служб, поступивших в областную систему-112, было адресовано скорой медицинской помощи, более 28% - полиции и ГИБДД, остальные 6% - службе пожарной охраны, аварийной службе газовой сети, МЧС и другим службам.

Система-112 Московской области работает в регионе уже пять лет и является самой масштабной в России. Для обеспечения ее работы задействовано более 3,6 тысячи специалистов.