РИАМО - 7 сен. Следователи назначили проведение доследственной проверки по факту гибели двух мужчин и женщины на пожаре в Зеленограде, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Москве.

Пожар, в результате которого погибли три человека, произошел в понедельник в квартире одного из жилых домов.

«По предварительным данным, в квартире проживали лица, которые систематически злоупотребляли спиртными напитками», – уточняется в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Будет проводиться пожарно-техническая экспертиза. По итогам проведенной проверки примут процессуальное решение.