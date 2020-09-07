РИАМО - 7 сен. В августе банки аннулировали примерно 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы, которые весной ввел президент для пострадавших граждан из-за коронавируса, пишет в понедельник газета «Известия».

Это произошло из-за того, что заемщики не подтвердили право на льготу за 120 дней. В таком случае, финансовые организации могут потребовать разового внесения всех просроченных платежей или начислить пени и ухудшить кредитную историю.

«К 26 августа банки получили свыше 370 тысяч заявлений на предоставление кредитных каникул по 106-ФЗ. Кредитные организации аннулировали около 15 тысяч запросов на общую сумму 6,8 миллиарда рублей», – уточняется в сообщении.

У граждан есть 90 дней на предоставление документов, подтверждающих сокращение дохода на 30% по сравнению со средним показателем за прошлый год. Закон предусматривает еще месяц, если непредвиденные обстоятельства помешали предоставить подтверждение в срок.

Количество удовлетворенных требований по состоянию на 26 августа составило свыше 205 тысяч по договорам на общую сумму свыше 81 миллиарда рублей.

В Банке России напомнили, что финансовым организациям нужно учитывать все обстоятельства клиентов, а гражданам — принимать во внимание, что намеренное неисполнение взятых на себя долговых обязательств впоследствии может обернуться серьезными проблемами для кредитной истории.

«Подтверждение кредитных каникул нужно в первую очередь заемщику, а не банку: финорганизация должна получать прибыль, а не нести затраты на информационную кампанию», – отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.​