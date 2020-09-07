Какие бывают прививки от гриппа и как выбрать подходящую вакцину

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Технически все вакцины от гриппа делятся на несколько категорий. Аттенуированная вакцина содержит живой, но ослабленный вирус. В основе инактивированной – убитый вирус. А субъединичная вакцина состоит из отдельных частей вируса гриппа.

При этом все вакцины хороши и эффективны, в том числе и варианты, выпускаемые разными странами – принципиальной разницы между ними нет, отмечает вирусолог, старший научный сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, руководитель научного проекта университета Бен-Гуриона (Израиль) Анна Демина.

Отличаются вакцины возможностью применения, например, беременным подойдет субъединичная вакцина, а живую аттенуированную вакцину им ставить нельзя.

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