Какие бывают прививки от гриппа и как выбрать подходящую вакцину

Какие бывают вакцины
Технически все вакцины от гриппа делятся на несколько категорий. Аттенуированная вакцина содержит живой, но ослабленный вирус. В основе инактивированной – убитый вирус. А субъединичная вакцина состоит из отдельных частей вируса гриппа.
При этом все вакцины хороши и эффективны, в том числе и варианты, выпускаемые разными странами – принципиальной разницы между ними нет, отмечает вирусолог, старший научный сотрудник Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, руководитель научного проекта университета Бен-Гуриона (Израиль) Анна Демина.
Отличаются вакцины возможностью применения, например, беременным подойдет субъединичная вакцина, а живую аттенуированную вакцину им ставить нельзя.
Валентность вакцин
Второй важный критерий при выборе вакцины от гриппа – ее валентность, то есть способность бороться с определенным количеством штаммов гриппа. По словам врача-инфекциониста Дмитрия Морозова, выбор стоит делать в пользу вакцины с наибольшей валентностью.
«Если вакцина направлена сразу против нескольких штаммов гриппа – это, конечно, хорошо, ведь по территории они могут циркулировать одновременно. В этом случае нужна защита от всех них разом», – объясняет Анна Демина.
Защиту от каких именно штаммов гриппа включать в вакцину на очередной сезон определяет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Комиссия по гриппозным вакцинным и диагностическим штаммам Минздрава России.
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Как производят новые вакцины
Каждый сезон вакцину от гриппа заново производят на основе анализа циркулирующих штаммов вируса в Южной Азии и конкретно в Китае. После проведения исследования ВОЗ дает актуальные рекомендации по изготовлению вакцины всем медицинским учреждениям – в них говорится, какой конкретно штамм гриппа циркулирует в этом году и какую вакцину нужно производить.
«Выбор региона для ориентира не случаен – именно Китай является источником возникновения новых штаммов самых разных вирусов. Эпидемиологи объясняют это тесным контактом людей и животных и большой скученностью жителей», – говорит вирусолог.
По словам эксперта, возникновение новых штаммов гриппа – результат обмена генома с животным вирусом. Дело в том, что гриппом болеет огромное количество животных: от птиц и свиней до китов. Из-за не слишком разборчивого питания и плохой термической обработки пищи в организме человеческий вирус гриппа встречается с вирусами животных, происходит обмен генома, и появляется новый штамм вируса. Иногда это простые штаммы, но иногда и тяжелые – как в случае с COVID-19.
«Именно от актуального штамма гриппа зависит свежая версия вакцины. Поэтому она обязательно должна быть новой, а не пятилетней давности», – отмечает Анна Демина.
Мифы о вакцинах
Вакцины от гриппа часто подвергаются критике антипрививочников. Они делают упор на то, что вакцины производят заранее, а потом, осенью, появляется новый штамм гриппа, от которого прививка уже не поможет.
По данным ВОЗ, новые штаммы гриппа появляются в Южной Азии и доходят до России лишь через некоторое время. И к этому моменту очередная, свежая вакцина как раз оказывается доступна населению.
Кроме того, вакцинологи используют препарат, защищающий сразу от нескольких штаммов гриппа – как уже циркулировавших ранее, так и актуальных. Например, в этом году российских врачей и госслужащих будут прививать трехвалентной вакциной «Совигрипп», объясняет врач-инфекционист Анна Свентицкая. В нее включены действующие вещества сразу против трех штаммов гриппа — подтипа A (H1N1 – свиной и Н3N2 – гонконгский), а также гриппа типа В.
Где лучше прививаться от гриппа
Эксперты, опрошенные РИАМО, сходятся во мнении – вакцины от гриппа применяются давно и хорошо себя зарекомендовали, а потому прививаться осенью 2020 года стоит. Вакцину от гриппа можно сделать и в государственных, и в частных медицинских учреждениях. В первых она бесплатна, во вторых за нее придется заплатить.
«Вакцины от гриппа в разные клиники поставляются идентичные, нормы их хранения также одинаковы. А где вакцинироваться, каждый решает сам», – говорит врач-инфекционист Анастасия Коклюшкина.
Прививки от гриппа и коронавирус
По словам Анастасии Коклюшкиной, уже известна тактика вакцинации в условиях пандемии коронавируса – Консультативный комитет по практике иммунизации (ACIP) выпустил рекомендации на сезон 2020/2021.
Согласно им, если у человека острая стадия коронавируса или есть подозрения на него, то вакцинацию от гриппа стоит отложить или дождаться результатов анализа на COVID-19. Если же человек здоров, то сентябрь – самое лучшее время для прививки от гриппа.
Этой осенью в Москве и Подмосковье возможно проведение совмещенной вакцинации. Как ранее заявлял Александр Гинцбург, директор центра имени Гамалеи, где была разработана российская вакцина от коронавируса «Спутник V», прививать добровольцев в Москве начнут с 5 сентября.
Как отмечает врач-инфекционист Анастасия Коклюшкина, по данным из открытых источников, вакцина от коронавируса пока зарекомендовала себя с положительной стороны. Но ее коллега Анна Свентицкая советует относиться к препарату с осторожностью.
«Прививаться от коронавируса я бы пока не спешила – все же препарат, на мой взгляд, недостаточно хорошо изучен. Уже есть данные о его безопасности, однако, нужно дождаться клинической эффективности, чтобы понимать, как долго будет сохраняться иммунитет после вакцины», – говорит Свентицкая.
Наконец, по мнению Анны Деминой, вакцинироваться одновременно против гриппа и COVID-19 можно – так человек получит антитела сразу от двух заболеваний.
* Предупреждение: грамотно подобрать вакцину от гриппа вам поможет квалифицированный специалист-вакцинолог. Доверьтесь врачам и не занимайтесь самолечением.
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