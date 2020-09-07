РИАМО - 7 сен. УФАС России по Московской области рассмотрело сведения, представленные муниципальным учреждением дополнительного образования (МУДО) «Дворец детского (юношеского) творчества» (ДДЮТ) городского округа Люберцы Московской области, в отношении ООО «Эксперт» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на проведение капитального ремонта МУДО ДДЮТ по адресу: Московская область, город Люберцы, улица Комсомольская, дом 15а», – уточняется в сообщении.

Из-за нарушения компанией условий исполнения контракта, дворец творчества расторг контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

В ходе заседания комиссии УФАС России по Подмосковью «Эксперт» не предоставил документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

В итоге подмосковное УФАС России решило, что сведения в отношении ООО «Эксперт» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.