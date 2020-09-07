РИАМО - 7 сен. Сотрудники Пожарно-спасательного центра города Москвы устранили последствия автомобильной аварии на пересечении Кутузовского проспекта и улицы Минской в Москве, инцидент случился ночью 7 сентября, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

В службу экстренного вызова 112 поступило сообщение о том, что легковушка марки Кia наехала на препятствие. На место ДТП отправился экипаж АСО №6 Пожарно-спасательного центра города Москвы.

«По прибытии спасатели оградили место ДТП, обесточили автомобиль, сняв клемму аккумулятора, извлекли пострадавшего из салона», – уточняется в сообщении.

Водителя иномарки передали врачам скорой помощи.