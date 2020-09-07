РИАМО - 7 сен. Следователи инициировали проведение доследственной проверки по факту аварийной посадки параплана «Тандем» в районе деревни Филино, сообщается на официальном сайте Межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел вечером 6 сентября. Известно, что параплан под управлением собственника 1974 года рождения с пассажиром 1986 года рождения совершил аварийную посадку с высоты 50 метров в районе деревни Филино.

«Пилот и пассажир госпитализированы, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.