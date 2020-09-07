РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 сен. Пятерых обладателей гран-при в разных номинациях определили по итогам всероссийского фестиваля-конкурса «Хранители наследия России», который прошел в подмосковном Красногорске 6 сентября, говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.

6 сентября прошел XIII фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители наследия России». Главная цель мероприятия - сохранение и развитие культурного наследия народов России. В этом году проект популяризации народного творчества и гусельного исполнительства «Хранители наследия России» проходил в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

«Лауреатами гран-при в разных номинациях стали ансамбль русской песни «Неждана» (Московская область, Электросталь), театр народной песни «ТеремОk» (Московская область, Одинцово), ансамбль народной песни «Заряночка» (Московская область, Одинцовский округ, поселок Назарьево), ансамбль народной музыки «Забава» (Московская область, Красногорск), Дарья Дмитриенко (Москва)», - говорится в сообщении.

Фестиваль-конкурс «Хранители наследия России» проводится с 2008 года. В нем принимают участие профессиональные и любительские творческие коллективы и солисты, а также мастера народных промыслов. В этом году свое творчество представили музыканты из 6 субъектов Российской Федерации - Москвы, Московской, Ярославской и Тверской областей, Ненецкого автономного округа, республики Дагестан.

Традиционно масштабно была представлена Московская область - 32 округа. Конкурсные прослушивания в течение всего дня проходили во Дворце культуры «Подмосковье». Участники показали свои номера высокопрофессиональному жюри, в состав которого входили видные деятели искусств Российской Федерации. Мероприятие провели без зрителей.

«Завершил праздник народного искусства Гала-концерт с участием победителей фестиваля и звезд российской народной культуры - «Купина», Grand Melody Orchestra, Алексей Петрухин и группа «Губерния», который прошел в этом году в новом онлайн-формате», - добавляется в материале.

Концерт можно посмотреть на официальном интернет-канале фестиваля и на сайте «Красногорск.всякультура.рф».