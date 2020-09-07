РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 7 сен. Пятерых обладателей гран-при в разных номинациях определили по итогам всероссийского фестиваля-конкурса «Хранители наследия России», который прошел в подмосковном Красногорске 6 сентября, говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.
6 сентября прошел XIII фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители наследия России». Главная цель мероприятия - сохранение и развитие культурного наследия народов России. В этом году проект популяризации народного творчества и гусельного исполнительства «Хранители наследия России» проходил в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
Фестиваль-конкурс «Хранители наследия России» проводится с 2008 года. В нем принимают участие профессиональные и любительские творческие коллективы и солисты, а также мастера народных промыслов. В этом году свое творчество представили музыканты из 6 субъектов Российской Федерации - Москвы, Московской, Ярославской и Тверской областей, Ненецкого автономного округа, республики Дагестан.
Традиционно масштабно была представлена Московская область - 32 округа. Конкурсные прослушивания в течение всего дня проходили во Дворце культуры «Подмосковье». Участники показали свои номера высокопрофессиональному жюри, в состав которого входили видные деятели искусств Российской Федерации. Мероприятие провели без зрителей.
«Завершил праздник народного искусства Гала-концерт с участием победителей фестиваля и звезд российской народной культуры - «Купина», Grand Melody Orchestra, Алексей Петрухин и группа «Губерния», который прошел в этом году в новом онлайн-формате», - добавляется в материале.
Концерт можно посмотреть на официальном интернет-канале фестиваля и на сайте «Красногорск.всякультура.рф».
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