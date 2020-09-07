РИАМО - 7 сен. Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на склад, расположенный в подмосковном Одинцове, сообщила официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, в вечернее время злоумышленники ворвались на территорию склада, расположенного на Железнодорожной улице и связали охранника.

«Угрожая сотрудникам предприятия предметами похожими на пистолеты, похитили около двух миллионов медицинских масок и 600 электронных термометров. Также они забрали денежные средства потерпевших, мобильные телефоны и дорогостоящие брендовые наручные часы, инкрустированные бриллиантами», - сказала Волк.

Все похищенное преступники погрузили в фургон и скрылись. Общая сумма материального ущерба превысила 64 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемых удалось установить и задержать уже в Москве. Один из злоумышленников ранее уже был судим.