РИАМО - 7 сен. Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на склад, расположенный в подмосковном Одинцове, сообщила официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, в вечернее время злоумышленники ворвались на территорию склада, расположенного на Железнодорожной улице и связали охранника.
Все похищенное преступники погрузили в фургон и скрылись. Общая сумма материального ущерба превысила 64 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Подозреваемых удалось установить и задержать уже в Москве. Один из злоумышленников ранее уже был судим.
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