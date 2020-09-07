РИАМО - 7 сен. Пандемия коронавирусной инфекции отступит тогда, когда человечество сможет произвести достаточное количество вакцины против Covid-19, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

«Тогда, когда мы сможем произвести нужное количество вакцины и все население нашей страны и отчасти население всего земного шара будет провакцинировано. Тогда можно будет говорить, что пандемия отступила», — сказал Гинцбург в интервью газете «Известия».

Он отметил, что в мире будут постоянные потери до тех пор, пока не начнется массовая вакцинация.

В России зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавирусной инфекции, которую назвали «Спутник V». Препарат создавался исследователями Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

За год в РФ смогут произвести 80 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции, технологии передаются на мощные отечественные площадки.

«Сейчас наша технология передается не только за рубеж, но и на другие наши, более мощные отечественные площадки. Потому что наша площадка с октября сможет производить 600–700 тысяч вакцин в месяц, а площадки «Биннофарм», «Р-Фарм» и «Генериум» вместе — около 5 миллионов вакцин», — сказал Гинцбург.

Академик добавил, что если все пойдет по плану, то к лету 2021 года Россия сможет справиться с коронавирусом.

В центре также рассматривают вопрос о разработке лекарства от Covid-19. С момента заражения много антител начинает вырабатываться только после 14 дней. Нужно создать препарат, который будет защищать человека все это время.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

7 СЕНТЯБРЯ

- Российские регионы начали исследовать воду и пищу на наличие Covid‑19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- За сутки в России зарегистрировали 5 185 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 166 больных. В Москве - 690.

- 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4905 человек с Covid-19.

- 882 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252.

-119 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье за последние сутки. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 52 557 заболевших.

- 690 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве за сутки. С начала пандемии в городе выявили 267 047 случаев заражения.