РИАМО - 7 сен. После того, как Instagram заблокировал страничку, посвященную больному сыну телеведущей Эвелины Бледанс Семену, блогер и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян сказал, что пришло время переходить на отечественные соцсети, сообщает Nation News.

«Сегодня государству необходимо озаботиться этой проблемой. Наверное, должен появиться госзаказ на социальные сети. Уже пора. Я уверен, что должна быть госпрограмма развития», — сказал Манукян.

Он считает, что пришло время переходить на российские социальные сети. Положительно оценив «Вконтакте» и «Одноклассники», Манукян добавил, что аналоги Twitter, Instagram и YouTube тоже нужны.

«Нужно добавлять. Китайцы показывают, как нужно идти по этому пути», - сказал Манукян.