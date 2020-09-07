РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. Разработки ЦНИИТОЧМАШ подмосковного Подольска представили в разделах новой энциклопедии «Новейшее оружие спецназа», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Разработки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию «Ростех») представлены практически в каждом разделе новой иллюстрированной энциклопедии «Новейшее оружие спецназа», - говорится в сообщении.

Это полный каталог специального оружия: бесшумного, крупнокалиберного, бронебойного, малогабаритного, подводного, которое состоит на вооружении подразделений специального назначения Российской Федерации. Помимо традиционного оружия, созданного давно, особое место в альбоме уделено новейшим образцам, недавно поступившим на вооружение спецназа.

Так, в энциклопедии представлены пистолеты, среди автоматов представлены малогабаритный СР-3 «Вихрь» и универсальный в применении автомат специального назначения СР.3М. Рассказывается и о разработке института 2000-х годов специально для нужд подразделений специального назначения – модернизированной версии пулемета ПКК «Печенег СН». Подробно представлены снайперские винтовки ВСС «Винторез» и их модернизированный вариант середины 2010-х годов – ВССМ с планкой Пикатинни.