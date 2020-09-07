РИАМО - 7 сен. В России начали исследовать воду и еду на наличие следов коронавируса, сообщает Nation News.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточнила, каков процент наличия популяционного иммунитета к Covid-19 у жителей РФ.

«Наличие популяционного иммунитета к коронавирусу у россиян колеблется от 4% до 50%», – сказала Попова.

В понедельник в Москве начались медицинские обследования первых добровольцев для выявления возможных противопоказаний для вакцинации от новой коронавирусной инфекции.​

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Текстовая трансляция

7 СЕНТЯБРЯ

- Российские регионы начали исследовать воду и пищу на наличие Covid‑19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- За сутки в России зарегистрировали 5 185 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 166 больных. В Москве - 690.

- 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4905 человек с Covid-19.

- 882 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252.

-119 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье за последние сутки. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 52 557 заболевших.

- 690 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве за сутки. С начала пандемии в городе выявили 267 047 случаев заражения.