РИАМО - 7 сен. Публикация в британском научном журнале о российской вакцине против коронавируса – это важное событие для авторов и сотрудников института, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и академик РАН Александр Гинцбург.

Ранее в международном научном журнале The Lancet опубликовали статью о результатах клинических испытаний российской вакцины от Covid-19.

«Во время прохождения рецензирования статьи (а рецензентов было пять — это много) мы получили большое количество замечаний — очень правильных и интересных. В письменном виде на все ответили», — сказал Гинцбург в интервью газете «Известия».

Он отметил, что научное признание вакцины очевидно, так как вакцина против Covid-19 создавалась не на голом месте. Данная разработка – это результат работы трех поколений сотрудников института Гамалеи.

Примерно два - два с половиной года назад исследователи института начали разрабатывать препарат против коронавируса MERS. Когда началась пандемия, эти же сотрудники разрабатывали вакцину против новой инфекции.​

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Текстовая трансляция

7 СЕНТЯБРЯ

- Российские регионы начали исследовать воду и пищу на наличие Covid‑19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- За сутки в России зарегистрировали 5 185 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 166 больных. В Москве - 690.

- 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4905 человек с Covid-19.

- 882 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252.

-119 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье за последние сутки. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 52 557 заболевших.

- 690 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве за сутки. С начала пандемии в городе выявили 267 047 случаев заражения.