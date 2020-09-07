РИАМО - 7 сен. Российские магазины начали отказывать поставщикам в приеме импортного алкоголя из-за отсутствия нужной информации на этикетке, которая необходима в соответствии со вступившим в силу законом «О виноградарстве и виноделии в РФ», сообщает РБК.

Новый закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» вступил в силу 26 июня 2020 года. Одна из норм закона требует указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда. В то же время технологии производства коньяков и некоторых вин не всегда позволяют выполнить это условие.

«Мы считаем, что продукция, которая поступила в продажу до 26 июня 2020 года, должна оставаться на полке, а та, что позже, — полностью соответствовать новому законодательству, но у надзорных органов может быть другая позиция», — сказал заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин.

Один из крупнейших поставщиков алкоголя, группа Simple, также подтвердил эту проблему с маркировкой.

Так, коньяк получают после купажа дистиллятов различной выдержки. Они могут меняться для разных партий одного бренда. В шампанском может содержаться смесь разных винтажей. При этом информация часто остается в секрете.

В то же время ранее Минфин России пояснял, что требования закона в части маркировки не распространяются на коньяки. Однако участники рынка рассматривают комментарии и пояснения федеральных ведомств как субъективные мнения, так как орган власти, который отвечает за реализацию закона о виноделии, не определен. ​