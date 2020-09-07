РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 7 сен. В городском округе Щелково в сентябре пройдут массовые проверки водителей сотрудниками ГИБДД, которые направлены на снижение случаев ДТП, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Профилактические мероприятия направлены на предупреждение и снижение случаев дорожно-транспортных происшествий и соблюдение правил дорожного движения», - говорится в сообщении.

13 и 18 сентября запланировано проведение оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

9, 15 и 21 сентября пройдут рейды «Детское кресло».





