РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 сен. В нескольких населенных пунктах Домодедова ожидается отключение электричества с 9:00 до 20:00 8 сентября, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Отключение электроэнергии с 09:00 до 20:00. Обесточиваемые населенные пункты: микрорайон Востряково: улицы 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Больничные, Луговая, проспект Советской Армии», - говорится в сообщении.

В это же время ожидается отключение электричества в деревнях Шишкино, Сырьево, Пушкино, Степанчиково, Кутузово, Михеево.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии» 8 (800) 700-40-70.