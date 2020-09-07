РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. Глава Подольска Николай Пестов принял график работ по возобновлению строительства Никольского храма в округе, сообщается в группе «Никольский храм г.Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

На днях на месте строительства Никольского храма в Подольске прошло рабочее совещание по вопросам возобновления возведения храма. Совещание возглавили Пестов и благочинный Подольского церковного округа протоиерей Олег Сердцев.

«В ходе совещания Пестов и Сердцев выслушали сообщения о проведенных мероприятиях, посвященных подготовке к возобновлению строительства, а также приняли график работ», - говорится в сообщении.

В совещании приняли участие: настоятель Никольского храма священник Алексий Суриков, руководители структурных подразделений администрации округа, депутаты городского совета депутатов, благотворители храма, представители проектного бюро и строительных организаций.