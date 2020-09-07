РИАМО - 7 сен. В понедельник с 05:30 и до конца суток в Подмосковье ожидают дожди и грозу, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Ожидается кратковременный дождь, гроза, местами ливень, при грозе порывы ветра 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Гражданам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. По возможности рекомендуют воздержаться от поездок, оставаться дома или на работе. Не стоит также укрываться под деревьями.

Кроме того, водителям советуют парковать машины подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее в Московском регионе до девятого сентября объявили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение из-за сильного ветра в Москве будет действовать с 16:00 понедельника до 16:00 9 сентября, а в Подмосковье – до 18:00 9 сентября.