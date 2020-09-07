РИАМО - 7 сен. За прошедшие сутки в Москве выявили 690 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе выявили 267 047 случаев заражения, сообщает столичный оперштаб.

За сутки в столице вылечили после Covid-19 еще 882 человека, скончались 14 пациентов. Число людей, вылечившихся от инфекции за весь период, увеличилось в Москве до 222 252. С начала пандемии в мегаполисе скончались 4905 пациентов.

За минувшие сутки в 84 регионах РФ выявили 5185 новых случаев коронавируса. При этом в 23,6% случаев не было клинических проявлений болезни. Зафиксирован 51 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 2 328 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пострегистрационные испытания вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» продлятся от двух до шести месяцев.

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Текстовая трансляция

7 СЕНТЯБРЯ

- Российские регионы начали исследовать воду и пищу на наличие Covid‑19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- За сутки в России зарегистрировали 5 185 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 166 больных. В Москве - 690.

- 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4905 человек с Covid-19.

- 882 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252.

-119 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье за последние сутки. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 52 557 заболевших.

- 690 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве за сутки. С начала пандемии в городе выявили 267 047 случаев заражения.