РИАМО - 7 сен. В понедельник начались медицинские обследования первых добровольцев для выявления возможных противопоказаний для вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Уже около 25 тысяч москвичей подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины против Covid-19. Сегодня стартует базовая диагностика здоровья первых добровольцев. По результатам скрининга врач примет решение о возможности участия добровольца в исследовании», – рассказала Ракова.

Во время медицинского обследования врач спрашивает о сопутствующих и ранее перенесенных заболеваниях, аллергии, принимаемых лекарствах. Затем врачи измеряют рост, вес и температуру, артериальное давление, частоту сердечных сокращений.

Участником может стать совершеннолетний гражданин России с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за две недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший коронавирус, не контактировавший с заболевшими как минимум за две недели до исследования.

Женщинам необходим отрицательный тест на беременность.

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Текстовая трансляция

7 СЕНТЯБРЯ

- Российские регионы начали исследовать воду и пищу на наличие Covid‑19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- За сутки в России зарегистрировали 5 185 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 166 больных. В Москве - 690.

- 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4905 человек с Covid-19.

- 882 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252.

-119 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье за последние сутки. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 52 557 заболевших.

- 690 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве за сутки. С начала пандемии в городе выявили 267 047 случаев заражения.