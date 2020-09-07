РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. В 10 домах микрорайона Климовск Подольска 11 сентября временно отключат свет из-за плановых работ на подстанции, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска на 11 сентября запланированы работы на подстанции. На время их выполнения с 9:00 до 15:45 не будет подаваться электроэнергия в многоквартирные дома по адресам: улица Школьная, дома №№ 19, 21, 23, 25, 27/7, 29/10; улица Рощинская, дома №№9, 11, 13, 15», - говорится в сообщении.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.