РИАМО - 7 сен. Предприятия Подмосковья экспортировали за восемь месяцев текущего года продукцию агропромкомплекса на 641 миллион долларов, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области с начала текущего года составил более 641 миллиона долларов. Мы прибавляем более 20% к объему экспорта прошлого года», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Пищевая продукция из Подмосковья больше всего пользуется спросом в странах СНГ. Московская область увеличивает объемы поставок сельхозпродукции в Казахстан. Объем экспорта в эту страну составляет 25% от общего объема экспортируемой продукции агропромкомплекса Подмосковья.

«Наиболее значимый прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по мясной продукции – прибавили порядка 493%. По экспорту фруктов идет увеличение на 97%, по кофе – 30,9%, корма для животных – около 27%», – отметил Разин.

Он рассказал, что на сегодняшний день самый востребованный товар – это сахаристые кондитерские изделия, продали на 146,2 миллиона долларов.

«Также хорошим спросом пользуются разного рода напитки, в том числе фруктовые соки. Их экспортировано на 78,3 миллиона долларов. Любят и нашу мясную продукцию, продано на 78,26 миллиона долларов», – подчеркнул Разин.

Министр добавил, что экспортные поставки овощей, орехов и сухофруктов также возросли.