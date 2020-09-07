РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 сен. Две новые полосы препятствий для юнармейских отрядов округа построили в двух школах Подольска, говорится в сообщении местного отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«В городском округе Подольск продолжается укрепление материально-технической базы юнармейских отрядов. Так, на базе Быковской школы, где находится Дом юнармии Московской области, открыт новый участок полосы препятствий. Еще одна новая полоса препятствий построена в школе №35 благодаря усилиям директора», - говорится в сообщении.

Юнармейцы округа получили возможность более качественной и разнообразной подготовки.