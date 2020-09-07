РИАМО - 7 сен. Еще 119 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Московской области за последние сутки, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 52 557 заболевших», – уточняется в сообщении.

Всех пациентов выписали из больниц после получения отрицательных результатов исследований на Covid-19.

У жителей Московской области есть возможность сдать тесты на коронавирус в более чем 260 региональных медучреждениях.

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Текстовая трансляция

7 СЕНТЯБРЯ

- Российские регионы начали исследовать воду и пищу на наличие Covid‑19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- За сутки в России зарегистрировали 5 185 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 166 больных. В Москве - 690.

- 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4905 человек с Covid-19.

- 882 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252.

-119 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье за последние сутки. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 52 557 заболевших.

- 690 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве за сутки. С начала пандемии в городе выявили 267 047 случаев заражения.