РИАМО - 7 сен. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе ООО «Ангиоэксперт» о нарушении Закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«В Управление поступила жалоба ООО «Ангиоэксперт» на действия (бездействие) ГБУЗ МО «Московский областной госпиталь для ветеранов войн» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на поставку ИМН (лот 10) расходного материала (стенты коронарные) для нужд ГБУЗ МО «Московский областной госпиталь для ветеранов войн» на 1 квартал 2020 года», – говорится в сообщении.

После рассмотрения жалобы подмосковное УФАС России признало ее необоснованной. Компания с решением ведомства не согласилась и обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Ангиоэксперт» в удовлетворении требований, а также подтвердил законность и обоснованность решения УФАС России по Подмосковью.