РИАМО – 7 сен. Подмосковье заняло третье место среди регионов РФ по индексу рынка труда по итогам 2019 года, этот показатель в Московской области вырос по сравнению с 2018 годом, сообщает РИА Новости.

«Первые два места по-прежнему занимают Москва и Санкт-Петербург. <...> Третье место занимает Московская область, где значение индекса составило 85,2 балла», - говорится в сообщении.

В основном регионы-лидеры рейтинга за 2018 год сохранили свои позиции в списке и по итогам анализа 2019 года.

У регионов-лидеров рейтинга высокий уровень социально-экономического развития, большая емкость рынка труда, низкий уровень безработицы, короткое время поиска работы, высокие зарплаты.

Кроме того, в большинстве субъектов РФ индекс рынка труда вырос. Снизился показатель только в десяти регионах

Индекс рынка труда может изменяться от 1 до 100. Максимальное значение регион может получить, если у него все анализируемые показатели превышают или равны пороговым значениям. ​