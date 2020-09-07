РИАМО - 7 сен. Минометный снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в ТО «Колюбакинский» деревни Кривошеино Рузского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:00 6 сентября <...> поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ», - говорится в сообщении.

В настоящее время объект находится под охраной полиции. Изъятие и уничтожение боеприпаса планируют провести 9 сентября сотрудники ПСО-22 «Мособлпожспаса».