РИАМО - 7 сен. В Московском регионе разрабатывается программа по созданию разноуровневых пешеходных переходов на территории железнодорожных переездов, сообщил журналистам начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

«Сегодня мы разрабатываем программу, где также предусмотрена как в Москве, так и Московской области дополнительная программа по разноуровневым пешеходным переходам», - сказал Глазков.

Он отметил что это позволит повысить безопасность на высокоинтенсивных пешеходных переходах.

На Ярославском направлении Московской железной дороги в понедельник открыли дополнительные пути от Москвы до Мытищ и от Мытищ до Пушкина.