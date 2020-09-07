РИАМО - 7 сен. На улице Николая Старостина легковой автомобиль врезался в угол многоэтажного дома, в результате происшествия водитель скончался, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Придворовая территория, мужчина, управляя автомашиной Audi, совершил столкновение с углом здания. От полученных травм скончался на месте», - сказал собеседник агентства.

Источник РИАМО в правоохранительных органах добавил, что, по предварительной информации, мужчине стало плохо за рулем автомобиля.

«Изначально он ехал спокойно, потом начал вилять и менять траекторию движения. Хотя никакой угрозы там не было», - отметил источник агентства.