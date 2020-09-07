РИАМО - 7 сен. Снаряды времен Великой Отечественной войны нашли в селе Семеновское Можайского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 12:49 6 сентября 2020 года <...> поступило сообщение об обнаружении боеприпасов времен ВОВ», - говорится в сообщении.

Изъятие и уничтожение снарядов запланировано на 9 сентября. Этим займутся сотрудники ПСО-22 «Мособлпожспаса».

В настоящее время полиция охраняет территорию с обнаруженными объектами.