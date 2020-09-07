РИАМО - 7 сен. Пятый путь от Москвы до Мытищ и четвертый от Мытищ до Пушкина Ярославского направления Московской железной дороги станут частью пятого Московского центрального диаметра, сообщил журналистам начальник МЖД Михаил Глазков.

«Сегодня мы завершили пятый путь до Мытищ и четвертый путь до Пушкино. В перспективе - это пятый диаметр. Сегодня идут проектные работы и окончательная конфигурация пятого Московского центрального диаметра еще не определена. Но участок Ярославского хода обязательно войдет», - сказал Глазков.

Дополнительные пути от Москвы до Мытищ и от Мытищ до Пушкина открыли на Ярославском направлении Московской железной дороги в понедельник.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров. В будущем будут открыты и другие направления Московских центральных диаметров.

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