РИАМО - 7 сен. Столичные врачи вылечили после коронавируса еще 882 пациента, с начала пандемии выздоровели после инфекции свыше 222 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Для подтверждения отсутствия у человека коронавирусной инфекции после лечения проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Те, кто вылечился после Covid-19, могут стать донорами плазмы или социальными волонтерами. Всем желающим необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
Чтобы стать донором, нужно быть в возрасте от 18 до 55 лет, а также не иметь хронических заболеваний.
Текстовая трансляция
7 СЕНТЯБРЯ
- Российские регионы начали исследовать воду и пищу на наличие Covid‑19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- За сутки в России зарегистрировали 5 185 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 166 больных. В Москве - 690.
- 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего с начала пандемии в мегаполисе скончался 4905 человек с Covid-19.
- 882 пациента вылечили от Covid‑19 в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 222 252.
-119 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье за последние сутки. Всего в Московской области врачи вылечили от коронавируса 52 557 заболевших.
- 690 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Москве за сутки. С начала пандемии в городе выявили 267 047 случаев заражения.
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